Le gel des bananes importées : Un énorme gâchis économique et alimentaire

Par lettre circulaire de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) a ordonné le gel des importations des bananes au Sénégal du 1er septembre jusqu'au 30 novembre 2025.

L’objectif de cette mesure était de faciliter l’écoulement de la production nationale durant la la période correspondant au pic de la récolte des bananes locales. En vue de mettre en œuvre cette mesure de gel. les importateurs sénégalais ont signé avec les producteurs locaux un protocole d’accord validant un cahier des charges relatif à la livraison de bananes en qualité et en volume. Rappelons que cette décision de gel des importations de bananes été prise en violation des textes de la zone CEDEAO puisque toutes les bananes importées proviennent de la Côté d’Ivoire, autre membre de la CEDEAO.

Après cinq semaines d’application de ces mesures, force est de constater que les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Cette mesure a créé plus de mécontents que d'effets benefiques. Les producteurs locaux ne respectent pas ledit protocole et les consommateurs ne sont pas satisfaits.

En effet, si les commandes des importateurs ont bien été honorées, de multiples défaillances et manquements au cahier des charges ont été relevés quant à la qualité des bananes proposées par les producteurs locaux : mauvaise conservation, pourrissement rapide, défauts esthétiques majeurs, fruits éclatés, fruits livrés à une température non adaptée etc.

Nous avons parcouru de nombreuses régions du Sénégal. Dans les villes de Dakar, Saint Louis, Kaolack, Diourbel et Thies, on y note une rareté de bananes, les bananes manquent en quantité. Il s'y ajoute que les consommateurs trouvent que les bananes locales manquent de goût et la qualité fait défaut. Ils se trouvent ainsi contraints de se tourner vers les autres fruits comme les pommes,, les oranges, ananas qui coûtent plus cher. En effet les bananes importées etaient moins chères mais avaient l'avantage de permettre au consommateur de se rassasier plus rapidement.

Les consommateurs exigent désormais la levée du gel des importations de bananes.

Certains importateurs et consommateurs disent qu'ils ́ont pas vu l'arrêté de l'ARM gélant les importations de bananes

L'autre constat est que Dakar est inondé de bananes alors dans les autres régions la banane se fait rare et n'est pas de bonne qualité. Le prix de ce fruit est décrié car jugé très cher par rapport au pouvoir d'achat du Sénégalais moyen.

Une autre contrainte soulevée est que la banane locale ne peut pas remplacer le aloko qui est devenu une denrée très consommée au Sénégal. Le aloko a presque disparu des étales des vendeurs peuls de Guinée Conakry. Pire ces derniers se plaignent de perdre beaucoup d'argent avec ces bananes locales et le gel des importations

Les conséquences sont multiples et se traduisent par une chute de la consommation nationale de bananes à la veille de la rentrée scolaire 2025/2026. En effet, les commandes des importateurs représentaient 35 à 40 containers par semaine avant le gel contre une dizaine seulement actuellement. Le marché des bananes est divisé par trois ! Cette forte décroissance des gains est la résultante des pertes colossales enregistrées par les mûrisseurs suite à la mauvaise qualité des bananes livrées par les producteurs locaux. Aussi les consommateurs insatisfaits se tournant vers d’autres fruits moins nutritifs.



La situation actuelle du marché de la banane ne profite à personne. Les consommateurs ne sont pas satisfaits, les vendeurs de bananes perdent beaucoup d'argent. Les producteurs locaux ne sont parvenus à proposer aux consommateurs des bananes en qualité et en quantité. L'Etat peut aider autrement à l'atteinte de la souveraineté en bananes sans passer par le gel. il est urgent de trouver des solutions qui préservent les intérêts du consommateur ainsi qui respectent son choix d’achat par la levée du gel des importations de bananes.



Par Momar Diallo, agriculteur Kedougou