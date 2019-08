Le magistrat Aliou Niang attrait la Sonatel en justice

ancien président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums), le magistrat Aliou Niane, a décidé d’attraire la Sonatel en juste parce qu’il s’estime lésé. Dans une note adressée à Igfm, le magistrat explique les raisons de son choix.



« Sonatel a bloqué ma messagerie écrite à cause des sms que j’envoie le vendredi (extraits du Saint Coran). Depuis hier, je ne parviens plus à envoyer de sms. J’avais déposé une plainte au niveau de l’Artp (Autorité de régulation des télécommunications et poste) depuis le 08 juillet 2019. Apparemment Sonatel persiste et signe. Alors que je souscris régulièrement à un forfait mensuel qui inclue des sms illimités vers Orange. Pour les appels j’utilise le tiers de la durée du forfait. J’ai choisi le forfait principalement pour les sms illimités. Devant cette violation manifeste de mes droits, j’ai décidé d’attraire la Sonatel devant les juridictions », écrit Aliou Niane.

















leral