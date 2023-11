Le pape François a reçu des familles d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens

Le conflit du Moyen-Orient est au centre de l'audience générale que le pape François a tenue ce mercredi sur la place Saint-Pierre. Peu de temps avant, le pape a eu l'occasion de rencontrer des délégations européennes des proches d'otages israéliens toujours aux mains du Hamas dans la bande de Gaza, et des familles palestiniennes dont les proches seraient détenus dans les prisons de l'État juif.Comme l'a expliqué le porte-parole du Vatican, il s'agissait de rencontres à caractère exclusivement humanitaire.Le pape a voulu exprimer sa proximité spirituelle avec ceux qui souffrent et, comme il l'a rappelé lors de l'audience, il a demandé de prier pour la paix.Dans le passé, le souverain pontife avait expliqué que chaque individu, quelle que soit son origine ou sa religion, est sacré aux yeux de Dieu.Le pape a déjà expliqué à plusieurs reprises que la libération des otages est, à son avis, une étape fondamentale vers la fin de la guerre et a déclaré que la solution au problème réside dans deux États, deux des peuples bénéficiant d’un statut internationalement garanti.