Le point sur l'affaire Maïmouna Ndour Faye

Notre brave consoeur Maïmouna Ndour Faye revient de loin, pour dire le moins. Elle a frôlé la mort après cette agression au couteau par un individu qui court encore.

En effet, évaporé dans la nature après les faits, il n’a pas encore été arrêté. Mais, comme annoncé par les plus hautes autorités du pays, notamment le ministre de l'Intérieur, Me Sidiki Kaba, tout est mis en œuvre pour retrouver l’auteur de cet acte inqualifiable.



Aux dernières nouvelles, la procédure enclenchée suit bel et bien son cours contrairement aux commérages malveillants .



À propos de cette violente agression, il ressort de nos investigations que, contrairement à ce qui est écrit par une certaine presse, l'auteur de cet acte délibéré s'est emparé de la somme d'un million six cent francs cfa (1.600.000 f cfa), entre autres billets en euros. Selon nos sources, il n'a pu emporter les parures en or de la victime.



En attendant d'autres développements de cette affaire, qui est loin de connaitre son épilogue, toute la rédaction de dakarposte souhaite prompt rétablissement à notre consoeur MNF, comme on la surnomme affectueusement, afin qu'elle croque de nouveau la vie à pleines dents.



Espérons que ce malfaiteur, bourreau de MNF, sera vite mis aux arrêts par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie pour tentative de meurtre, violences volontaires aggravées entre autres chefs d'inculpation.





Affaire à suivre...