Le point sur la visite nocturne du ministre de l’Intérieur, Bamba Cissé, à Touba

Tout juste nommé, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a réservé sa première visite hors de la capitale Sénégalaise à Touba en tant ministre de l’Intérieur.



En effet, le « premier limier du pays» a rendu en début de soirée une visite de courtoisie au Khalife général des mourides. « Il s’agit d’une visite privée » consent à nous révéler une source, au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l’État.

Et, notre interlocuteur de renchérir que ce déplacement de Me Bamba Cissé dans la capitale du mouridisme a été hautement apprécié par le khalif général des mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, qui a prié pour les plus hautes autorités du pays, le Sénégal et bien évidemment son hôte de marque ministre de l’Intérieur, homonyme de Cheikhoul Khadim « mouride sadikh » de souche.



Bamba Cissé était accompagné d’une escorte légère, autrement dit il avait à ses basques que des membres de sa sécurité.

« Mint », comme on le surnomme dans le département qu’il dirige, a été reçu en privée à son domicile de Darou Tanzil par le saint homme durant au moins un tour d’horloge.

Rien n’a filtré de cette rencontre, le ministre n’a fait aucune déclaration après sa sortie. Laissant derrière lui des interrogations sur cette visite.



Le khalif lui a offert des exemplaires du Coran.