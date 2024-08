Le point sur le séjour du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à Touba

En présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, des membres du gouvernement et des autorités administratives, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé ce dimanche à Touba la campagne nationale de reboisement, coïncidant avec la Journée nationale de l'arbre.



Le Chef de l'État a symboliquement planté un manguier, arbre parrain de cette édition, sur le site de l’héliport de Touba.



Le Président FAYE a remercié les populations pour leur engagement et salué les efforts de l'association « Touba Ça Kanam », qui a géré une pépinière de 28 000 plants cette année, tout en appelant à la pérennisation des activités de reboisement et à la préservation des plants.