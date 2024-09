Le point sur le séjour du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en Chine

Le Président Bassirou Diomaye Faye a foulé cet après-midi le sol de Jinan, une région située dans la province du Shandong, l’une des plus prospères de Chine, avec un PIB de plus de 1 300 milliards de dollars.



Après une rencontre avec M. Lin Wu, Secrétaire du Comité du Parti provincial, le Président Faye a visité l'Académie des Sciences agricoles de Shandong, où il a pu constater les avancées impressionnantes réalisées par les chercheurs chinois en matière de recherche et de technologie agricole.



Par ailleurs, durant un banquet offert par le Gouverneur Zhou Naixiang, plusieurs opportunités de coopération ont été identifiées dans les domaines de l'agriculture, de l'industrialisation, de l'économie bleue et de l'innovation. Cette dynamique prometteuse vise à renforcer le partenariat stratégique entre le Sénégal et la province du Shandong.