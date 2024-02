Le préfet de Dakar interdit la marche silencieuse de ce mardi

La marche silencieuse prévue par le mouvement Aar Sunu Élection entre le Rond-point Jet d'eau et l'École Normale Supérieure n’a pas été autorisée par le Préfet !



Selon des informations exclusives de Seneweb, le préfet de Dakar a interdit la tenue de cette manifestation qui était prévue demain mardi dans l'après-midi.



Les raisons !



Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye invoque des risques de troubles à l'ordre public et d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Le chef de l'exécutif départemental de Dakar a ordonné à la police de veiller au respect strict de cette mesure, selon des sources de Seneweb.



Pour rappel, l'opposition et la société civile regroupées avaient annoncé cette nouvelle manifestation pour protester contre le report de la présidentielle.