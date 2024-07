Le président Diomaye Faye reçu par Macron

Le Président Emmanuel Macron a accueilli, ce vendredi 26 juillet 2024 à l'Élysée, plus de 80 chefs d'État et de gouvernement, dont le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son épouse, en marge de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de #Paris2024.



À l'issue de cette réception, le couple présidentiel a pris la direction du Trocadéro pour assister à ladite cérémonie.