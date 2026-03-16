Le procès en appel des 18 supporters sénégalais (et d'un ressortissant franco-algérien) condamnés au Maroc s'ouvre ce lundi à Rabat

Dix-huit ressortissants sénégalais condamnés pour « hooliganisme » après la finale de la Coupe d’Afrique des nations opposant le Maroc au Sénégal seront jugés en appel ce 16 mars 2026 à Rabat. Détenus depuis près de deux mois dans le royaume chérifien, ces supporters avaient été arrêtés à l’issue de la rencontre disputée le 18 janvier 2026, marquée par de fortes tensions dans les tribunes.



Le 19 février dernier, la justice marocaine avait prononcé contre eux des peines allant de trois mois à un an de prison ferme. Des condamnations jugées sévères par une partie de l’opinion publique au Sénégal, où les familles des détenus espéraient soit une grâce royale accordée par Mohammed VI, soit une issue diplomatique entre les deux pays.



Mais la procédure a pris une nouvelle tournure après l’appel interjeté par le parquet et la partie civile marocains contre le jugement de première instance.



Cette décision a surpris la défense des supporters. Selon leur avocat, Me Patrick Kabou, cité par France 24, il n’aurait pas été informé de l’introduction de cet appel avant le 9 mars. Il affirme, par ailleurs, que le délai légal pour contester le jugement était déjà dépassé, ce qui alimente un climat d’incertitude autour de la procédure.



Pendant ce temps, les familles des détenus vivent dans l’angoisse. « C’est très dur. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer la scolarité des enfants, ni même la nourriture », confiait en larmes Arame Ndiaye, épouse d’un supporter condamné à un an de prison, au micro de TV5Monde.



Faute d’une grâce royale ou d’un accord diplomatique entre Maroc et Sénégal, le sort des 18 supporters reste désormais suspendu à la décision de la justice d’appel.