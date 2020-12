"Le projet Akon City est financé par des lobbies homosexuels et autres..."

Interpellé sur le projet Akon City, le Professeur Cheikh Oumar Diagne a dit: "Ce projet est une dérive, car on ne connaît pas les promoteurs. La fortune de Akon tourne autour de 100 millions de dollars, il est milliardaire en FCfa mais en dollars, ce n'est pas un milliardaire. Donc s'il porte un projet de 50 milliards de dollars. Il est légitime et logique de se demander qui est derrière". D'après lui, il est financé par "des lobbies, homosexuels et autres".







