Le rassemblement de ATEL interdit au motif que le « site retenu est contigu à la voie de circulation du BRT »

ATEL ne pourra pas dérouler son rassemblement prévu aujourd’hui entre 14 heures et 19 h 30 à la Place de la Nation.

Le préfet confie qu’il ressort du rapport d’enquête diligenté par les services compétents « que le site retenu pour abriter votre manifestation est contigu à la voie de circulation du BRT ». Il ajoute dans le document que « son occupation risque de créer des débordements sur les voies réservées et de circulation générale, en même temps d’affecter sa mobilité ainsi que celle des personnes et de leurs biens ».

Le préfet précise, par ailleurs, prendre acte de la décision des leaders de ATEL de maintenir le lieu retenu, malgré sa proposition de faire délocaliser la manifestation dans un autre site plus approprié pour l'abriter.

La déclaration était signée au nom de la structure par Pape Djibril Fall, Abdou Mbow et Alassane Cissé.



































Dakaractu