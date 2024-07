Le réseau ferroviaire français paralysé par des actes de sabotage

Une "attaque massive pour paralyser le réseau" provoque des nombreuses perturbations sur le trafic des TGV, a annoncé la SNCF ce vendredi matin.



Des actes de malveillance ont été commis sur des lignes entre Paris et l'Ouest, le Nord et l'Est. Un autre a été "déjoué" sur la ligne Sud-Est.



La SNCF évoque des incendies volontaires pour endommager des installations.



La circulation a dû être interrompue sur certaines lignes, de nombreux trains ont été annulés. Près de 800 000 voyageurs sont touchés, selon le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou.



Ces événements interviennent le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 et au début d'un week-end de chassé-croisé de vacanciers.





Le ministre démissionnaire des Transports, Patrice Vergriete, a fermement condamné "des agissements criminels".



"Une opération préparée, coordonnée"

Le Premier ministre Gabriel Attal a également réagi : "L’enquête démarre, j’appelle chacun à la prudence. Ce que l’on sait, ce que l’on constate, c’est que cette opération a été préparée, coordonnée, que des points névralgiques ont été ciblés, ce qui montre une forme de connaissance du réseau pour savoir où frapper."



L'opération n'a pas encore été revendiquée, mais la piste de l’ultragauche contestataire ou environnementale serait étudiée.