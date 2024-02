Le roi Charles III est atteint d'un cancer, annonce Buckingham

Buckingham a annoncé dans un communiqué lundi soir que le roi Charles II était atteint d'un cancer.



"Lors de la récente intervention hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été noté. Des tests de diagnostic ultérieurs ont identifié une forme de cancer", indique le communiqué.



Buckingham précise : "Sa Majesté a commencé aujourd'hui un programme de traitements réguliers, au cours desquels les médecins lui ont conseillé de reporter ses interventions auprès du public. Tout au long de cette période, Sa Majesté continuera à s'occuper des affaires d'État et des formalités administratives comme d'habitude."



Charles III a tenu à remercier son équipe médicale pour son intervention rapide, rendue possible grâce à sa récente hospitalisation. Il dit rester "totalement positif quant à son traitement" et espère "reprendre pleinement" ses fonctions publiques "dès que possible".



Le communiqué indique que "Sa Majesté a choisi de partager son diagnostic pour éviter toute spéculation et dans l'espoir que cela puisse aider le public à comprendre toutes les personnes touchées par le cancer dans le monde."