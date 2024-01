Le sélectionneur de la Tanzanie limogé pendant la CAN

En pleine CAN, la Tanzanie a décidé de limoger son entraîneur. Adel Amrouche a été écarté par la sélection après ses propos après la défaite de son équipe face au Maroc (0-3). « Lors du dernier match face au Maroc, ils nous ont imposé de jouer le soir alors qu'on voulait jouer en début d'après-midi, a-t-il clamé. Actuellement, c'est le Maroc qui gère le football africain. Ils choisissent aussi leurs arbitres et nous, nous demeurons de simples spectateurs ».



Ces propos lui ont valu une suspension de 8 matches par la Confédération africaine de football. Et donc, la perte de son poste en pleine compétition. Walid Regragui, le coach marocain, n'a pas souhaité commenter les propos de celui qui sera suppléé par son adjoint.













































L'EQUIPE