Législatives 2024 : Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall s’unissent pour défier le régime et bâtir un Sénégal plus juste

Dans un contexte politique marqué par des tensions croissantes et des appels à la réforme, la coalition "Sénégal Kessé", dirigée par Thierno Alassane Sall, a récemment dévoilé un ambitieux programme législatif. Accompagné d’Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, TAS a présenté une série de propositions qui visent à transformer en profondeur le paysage politique et social du Sénégal.

Des Propositions Révolutionnaires pour la Justice et l'Égalité

Au cœur de cette initiative se trouve une volonté manifeste d’éradiquer les inégalités. Parmi les propositions phares figure la réforme du Code de la famille, qui permettrait aux mères d’obtenir l’autorisation parentale pour voyager avec leurs enfants, sans dépendre du père. Un geste fort en faveur de l’égalité des droits, qui pourrait changer la vie de milliers de familles sénégalaises.



La coalition appelle également à une réforme radicale du Code électoral, avec pour objectif de dissocier les droits d’électeur et d’éligibilité. En mettant fin à la perte automatique de ces droits en cas de condamnation, "Sénégal Kessé" souhaite garantir un accès équitable à la vie politique pour tous les citoyens, et ce, même en cas de litige judiciaire.



Rétablissement de la Confiance dans les Institutions



Face aux récents blocages institutionnels, les leaders de "Sénégal Kessé" exigent des mesures pour assurer le bon fonctionnement des organes de l'État. En prévoyant des nominations transparentes et en évitant le gel des institutions judiciaires, la coalition entend rétablir la confiance des citoyens avec leurs représentants.

Un Appel à la Justice Sociale

La proposition d’abroger la loi d’amnistie adoptée en mars 2024 témoigne d’une volonté d’assurer justice et réparation pour les victimes des troubles politiques. En parallèle, la mise en place de commissions d’enquête sur des sujets sensibles, comme la gestion foncière et la dette nationale, illustre un engagement ferme pour la transparence et la reddition des comptes.



L’Emploi au cœur des préoccupations



Dans un pays où le chômage, en particulier chez les jeunes, demeure un enjeu majeur, "Sénégal Kessé" propose l’organisation de foires mensuelles de l’emploi et la création de pôles économiques balnéaires. Ces initiatives visent à offrir des alternatives viables à l’immigration clandestine, en renforçant les opportunités locales.



Un Vent de Changement



L’initiative Sénégal Kessé, à travers ses propositions audacieuses et son appel à l’unité, marque un tournant dans la lutte pour un Sénégal plus juste et inclusif. Les citoyens sont appelés à soutenir cette coalition qui, par ses actions, cherche non seulement à réformer les lois, mais également à restaurer la dignité et la confiance dans les institutions de la République.



Face à ces défis, la coalition "Sénégal Kessé" s’impose comme une lueur d’espoir pour un avenir meilleur, où justice et égalité ne seront pas de simples promesses, mais des réalités tangibles. Les enjeux sont considérables et l’avenir du Sénégal pourrait bien dépendre de cette dynamique portée par des leaders déterminés à opérer un véritable changement.

































































dakaractu