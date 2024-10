Législatives : L’appel pressant de Bassirou Diomaye FAYE à la classe politique

Le Président Bassirou Diomaye FAYE a appelé vendredi lors d’un point de presse, les sénégalais, les acteurs politiques à l’apaisement, au respect des règles du jeu démocratique à la veille de la campagne électorale en vue des élections législatives du 17 novembre 2024.



Bassirou Diomaye FAYE a demandé à tout le monde d’éviter les discours incitant à la haine et à la stigmatisation.





Il a d’abord salué la résilience du peuple sénégalais qui a su en dépit des épreuves, maintenir la flamme de la démocratie .



Le chef a ensuite rappelé sa volonté à « transcender les contingences politiques partisanes en démissionnant de son poste politique dans son parti afin de rester le président de tous les sénégalais sans distinction aucune ».



Il a appelé à une campagne électorale abaissée et pacifique, à plus de retenue, de modération et de responsabilité soulignant « l’importance de préserver la cohésion nationale et à éviter les discours divisionnistes, haineux et stigmatisants ».



Il a enfin réaffirmé les élections législatives du 17 novembre 2024 doivent être seront des moments de fête de la démocratie, elles seront libre transparentes.

























































































wlaf