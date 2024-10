Législatives anticipées 2024 : Ousmane Sonko ouvre sa campagne et annonce un fundraising le 19 prochain à Dakar Arena

Le président du Parti africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) a pris la parole ce mercredi pour se prononcer sur la situation politique particulière, sur la question des élections législatives de novembre prochain. « Nous ne sommes pas dans l’improvisation. » Il nous faut disposer de l’Assemblée nationale pour contrôler l’action du gouvernement et poursuivre les efforts du régime. Aujourd’hui, nous avons besoin de moyens pour cette campagne électorale. Nous sommes le premier parti à faire ce don de soi et à contribuer pour les activités du parti. Nous avons l’obligation de financer les activités de notre Parti. « Nous n’allons pas prendre », a rappelé le président du Pastef qui annonce ce samedi un « fundraising » (collecte de fonds) à travers un meeting ce samedi à Dakar Arena pour venir répondre au projet.



Ce moment, rappelle Ousmane Sonko, sera l’occasion pour les membres du Pastef et tous les sympathisants d’échanger sur la situation politique et les ambitions pour un Sénégal nouveau avec l’arrivée d’une nouvelle législature.



































































