Les 27 rejettent l'adhésion "inversée" de l'Ukraine et appellent à des options crédibles

Les pays de l'Union européenne ont largement repoussé l'idée d'accorder une adhésion dite "inversée" à l'Ukraine dans le cadre des négociations de paix en cours, craignant que la réforme ne sape la crédibilité du processus d'adhésion.



Ce manque d'appétit s'est manifesté mercredi soir lors d'un dîner informel des ambassadeurs avec la Commission européenne, ont indiqué plusieurs diplomates à Euronews.



"L'idée derrière ce dîner était de ramener un certain degré de réalisme politique", a déclaré l'un d'entre eux, sous couvert d'anonymat. "Notre priorité est d'ancrer fermement l'Ukraine dans l'Europe, mais de le faire avec des actions réalisables."



Aujourd'hui, "nous avons besoin d'autres options, d'autres modalités", a ajouté le diplomate.



Selon le modèle "inversé" envisagé par la Commission, l'Ukraine deviendrait un membre officiel de l'UE, mais n'aurait pas accès à la majorité des avantages qui y sont associés, tels que le droit de vote, la politique agricole commune (PAC) et les fonds de cohésion.



Ces avantages seraient acquis progressivement en fonction des progrès réalisés et des critères remplis par Kiev. En fait, la trajectoire serait inversée.



La Commission n'a jamais mis sur papier cette proposition radicale. Ses contours ont été discutés avec les États membres et ont fait l'objet de fuites dans la presse.



Mais mercredi, les ambassadeurs ont jeté l'eau froide sur le concept, et l'absence manifeste d'enthousiasme dans la salle a suggéré que l'idée était arrivée à son terme.



Ces réactions étaient largement attendues, car les capitales avaient déjà fait part de leur intention de s'opposer à cette refonte, qui modifierait fondamentalement la nature de l'adhésion.



Un autre diplomate a reproché à la Commission de faire de l'agitation et de créer "l'illusion" que l'élargissement peut être un processus exclusivement politique, plutôt que fondé sur le mérite.



Cet échange, qualifié d'ouvert, de franc et d'amical, a été assombri par le fait qu'un accord de paix reste lointain, car la Russie n'a pas encore fait la moindre concession à la table des négociations.



Les diplomates insistent sur le fait que ni Washington ni Moscou ne peuvent être autorisés à dicter le rythme de l'adhésion, qui incombe à la Commission et aux États membres.



Le dîner de mercredi était toutefois loin d'être concluant.



Les ambassadeurs ont convenu que les discussions devaient se poursuivre dans les mois à venir afin de trouver un juste équilibre entre les aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'Union et l'impératif de maintenir la stabilité de l'Union et l'intégrité du processus d'adhésion, qui s'articule autour de 35 chapitres complexes dont la finalisation peut prendre des années.



Le Monténégro, le pays candidat le plus avancé, a entamé les négociations en juin 2012. Pour l'Ukraine, premier pays à demander l'adhésion alors qu'il est en guerre, une attente aussi longue n'est ni acceptable ni durable.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait pression pour qu'une "date précise" soit inscrite dans un futur accord de paix, l'objectif étant 2027. Une voie spécifique vers l'adhésion à l'UE pourrait aider à compenser la douleur d'éventuelles concessions territoriales et faciliter la collecte du soutien populaire nécessaire lors d'un référendum sur l'adhésion.



"Il est vrai que nous voulons une voie rapide pour l'adhésion", a déclaré M. Zelensky la semaine dernière, avertissant que Moscou chercherait à diviser les États membres pour contrecarrer l'unanimité nécessaire.



À ses côtés, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué la rapidité "exceptionnelle" des réformes entreprises par Kyiv, mais a mis en garde contre la tentation de fixer une date précise.



"La date que vous fixez est le point de référence que vous voulez atteindre. Vous savez que, de notre côté, les dates en elles-mêmes ne sont pas possibles", a-t-elle déclaré.



Pour les diplomates, les remarques de Mme von der Leyen reflètent sa prise de conscience croissante des réserves exprimées en privé par les États membres.



Mais les réactions négatives se sont également manifestées au grand jour. En début de semaine, Rob Jetten, le nouveau premier ministre des Pays-Bas, a exhorté Bruxelles à faire preuve de "prudence" en matière d'élargissement.



"Nous sommes tout à fait disposés à envisager un soutien plus large à ces pays (candidats), mais aller trop vite n'est pas la bonne façon d'avancer", a déclaré M. Jetten à la presse.



"Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de fixer une date pour l'élargissement à l'Ukraine, mais il est possible de discuter avec elle, et je le ferai avec le président Zelensky, de la manière dont les Européens peuvent soutenir l'Ukraine dans les réformes importantes qu'elle a entreprises. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour fixer une date.



