Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Les 27 rejettent l'adhésion "inversée" de l'Ukraine et appellent à des options crédibles

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 5 Mars 2026 à 20:05 modifié le Jeudi 5 Mars 2026 - 21:05

La perspective d'une révision des règles d'adhésion en vue d'accorder à l'Ukraine une adhésion "inversée" a été largement écartée par les États membres.


Les 27 rejettent l'adhésion "inversée" de l'Ukraine et appellent à des options crédibles
Les pays de l'Union européenne ont largement repoussé l'idée d'accorder une adhésion dite "inversée" à l'Ukraine dans le cadre des négociations de paix en cours, craignant que la réforme ne sape la crédibilité du processus d'adhésion.

Ce manque d'appétit s'est manifesté mercredi soir lors d'un dîner informel des ambassadeurs avec la Commission européenne, ont indiqué plusieurs diplomates à Euronews.

"L'idée derrière ce dîner était de ramener un certain degré de réalisme politique", a déclaré l'un d'entre eux, sous couvert d'anonymat. "Notre priorité est d'ancrer fermement l'Ukraine dans l'Europe, mais de le faire avec des actions réalisables."

Aujourd'hui, "nous avons besoin d'autres options, d'autres modalités", a ajouté le diplomate.

Selon le modèle "inversé" envisagé par la Commission, l'Ukraine deviendrait un membre officiel de l'UE, mais n'aurait pas accès à la majorité des avantages qui y sont associés, tels que le droit de vote, la politique agricole commune (PAC) et les fonds de cohésion.

Ces avantages seraient acquis progressivement en fonction des progrès réalisés et des critères remplis par Kiev. En fait, la trajectoire serait inversée.

La Commission n'a jamais mis sur papier cette proposition radicale. Ses contours ont été discutés avec les États membres et ont fait l'objet de fuites dans la presse.

Mais mercredi, les ambassadeurs ont jeté l'eau froide sur le concept, et l'absence manifeste d'enthousiasme dans la salle a suggéré que l'idée était arrivée à son terme.

Ces réactions étaient largement attendues, car les capitales avaient déjà fait part de leur intention de s'opposer à cette refonte, qui modifierait fondamentalement la nature de l'adhésion.

Un autre diplomate a reproché à la Commission de faire de l'agitation et de créer "l'illusion" que l'élargissement peut être un processus exclusivement politique, plutôt que fondé sur le mérite.

Cet échange, qualifié d'ouvert, de franc et d'amical, a été assombri par le fait qu'un accord de paix reste lointain, car la Russie n'a pas encore fait la moindre concession à la table des négociations.

Les diplomates insistent sur le fait que ni Washington ni Moscou ne peuvent être autorisés à dicter le rythme de l'adhésion, qui incombe à la Commission et aux États membres.

Le dîner de mercredi était toutefois loin d'être concluant.

Les ambassadeurs ont convenu que les discussions devaient se poursuivre dans les mois à venir afin de trouver un juste équilibre entre les aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'Union et l'impératif de maintenir la stabilité de l'Union et l'intégrité du processus d'adhésion, qui s'articule autour de 35 chapitres complexes dont la finalisation peut prendre des années.

Le Monténégro, le pays candidat le plus avancé, a entamé les négociations en juin 2012. Pour l'Ukraine, premier pays à demander l'adhésion alors qu'il est en guerre, une attente aussi longue n'est ni acceptable ni durable.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait pression pour qu'une "date précise" soit inscrite dans un futur accord de paix, l'objectif étant 2027. Une voie spécifique vers l'adhésion à l'UE pourrait aider à compenser la douleur d'éventuelles concessions territoriales et faciliter la collecte du soutien populaire nécessaire lors d'un référendum sur l'adhésion.

"Il est vrai que nous voulons une voie rapide pour l'adhésion", a déclaré M. Zelensky la semaine dernière, avertissant que Moscou chercherait à diviser les États membres pour contrecarrer l'unanimité nécessaire.

À ses côtés, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué la rapidité "exceptionnelle" des réformes entreprises par Kyiv, mais a mis en garde contre la tentation de fixer une date précise.

"La date que vous fixez est le point de référence que vous voulez atteindre. Vous savez que, de notre côté, les dates en elles-mêmes ne sont pas possibles", a-t-elle déclaré.

Pour les diplomates, les remarques de Mme von der Leyen reflètent sa prise de conscience croissante des réserves exprimées en privé par les États membres.

Mais les réactions négatives se sont également manifestées au grand jour. En début de semaine, Rob Jetten, le nouveau premier ministre des Pays-Bas, a exhorté Bruxelles à faire preuve de "prudence" en matière d'élargissement.

"Nous sommes tout à fait disposés à envisager un soutien plus large à ces pays (candidats), mais aller trop vite n'est pas la bonne façon d'avancer", a déclaré M. Jetten à la presse.

"Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de fixer une date pour l'élargissement à l'Ukraine, mais il est possible de discuter avec elle, et je le ferai avec le président Zelensky, de la manière dont les Européens peuvent soutenir l'Ukraine dans les réformes importantes qu'elle a entreprises. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour fixer une date.


ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 30 01 2026 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 30 01 2026 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Concentration des richesses : DANGOTE et trois autres milliardaires plus riches que la moitié des africains

Concentration des richesses : DANGOTE et trois autres milliardaires plus riches que la moitié des africains

DAKAR ACCUEILLERA LA 16ᵉ BIENNALE DE L’ART AFRICAIN CONTEMPORAIN DU 19 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2026

DAKAR ACCUEILLERA LA 16ᵉ BIENNALE DE L’ART AFRICAIN CONTEMPORAIN DU 19 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2026

De vidéos muettes à un accord historique : Khaby Lame au cœur d’un partenariat à près d’un milliard de dollars

De vidéos muettes à un accord historique : Khaby Lame au cœur d’un partenariat à près d’un milliard de dollars

Abdoulaye Fall : « Le Maroc tient la CAF, ils décident de tout »

Abdoulaye Fall : « Le Maroc tient la CAF, ils décident de tout »

SÉNÉGAL-MAROC: "NON MAIS ATTENDS DEUX MINUTES PAPE", L'ÉCHANGE TENDU ENTRE THIAW ET REGRAGUI EN FINALE DE LA CAN 2025

SÉNÉGAL-MAROC: "NON MAIS ATTENDS DEUX MINUTES PAPE", L'ÉCHANGE TENDU ENTRE THIAW ET REGRAGUI EN FINALE DE LA CAN 2025

Donald Trump publie un message privé d'Emmanuel Macron

Donald Trump publie un message privé d'Emmanuel Macron

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747