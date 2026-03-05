Présumé scandale financier à la mairie de Ziguinchor : Le maire et Cie libérés après leur audition par le juge d’instruction

Le maire de Ziguinchor et les trois personnes ont été entendus sur convocation par le juge d’instruction ce matin dans l’affaire du présumé scandale financier portant sur 30 millions F CFA.

Djibril Sonko, l’ancien et le nouveau payeur ainsi que le surveillant comptable sont sortis libres après avoir été entendus par le magistrat-instruction qui a rouvert ce dossier, d’après nos sources.

L’édile de Ziguinchor avait, dans un communiqué, affirmé n'être impliqué, ni directement ni indirectement, dans les faits évoqués. Djibril Sonko dit n'avoir, à aucun moment, participé à une quelconque opération irrégulière relative aux finances municipales. Et qu'il est à la disposition de la justice afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire, clamant son innocence dans ce présumé scandale de 30 millions F CFA.

En attendant, le juge d'instruction poursuit ses investigations dans ce dossier qui n'a pas livré tous ses secrets.

Affaire à suivre.































































seneweb