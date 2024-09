Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à la Russie dans le secteur de l'informatique

De nouvelles sanctions imposées par les États-Unis à la Russie concernant la vente et la fourniture de logiciels et de services technologiques sont entrées en vigueur jeudi.



Leur objectif, selon le département du Trésor américain, est d'empêcher le secteur de la défense russe de continuer à utiliser les systèmes technologiques occidentaux.



Il est désormais interdit aux citoyens américains de fournir certains services à la Russie, parmi lesquels le conseil et la conception informatique ainsi que la fourniture de logiciels de gestion ou de fabrication.



"Les mesures prises aujourd'hui s'attaquent aux derniers moyens dont dispose la Russie pour se procurer des matériaux et des équipements internationaux, et notamment à sa dépendance à l'égard de fournitures essentielles en provenance de pays tiers", a déclaré la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, lors de l'annonce de ces sanctions en juin.





"Nous augmentons le risque pour les institutions financières qui traitent avec l'économie de guerre russe, nous éliminons les possibilités d'évasion et nous diminuons l'accès de la Russie aux technologies, équipements, logiciels et services informatiques étrangers", ajoute-t-elle.





Ces sanctions viennent s’ajouter aux restrictions commerciales massives imposées à Moscou par l’Union européenne, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en 2022.



Le secteur de l’informatique a déjà été ciblé par Bruxelles, de même que les domaines des télécommunications et des assurances.



Selon la Commission européenne, l'UE a interdit plus de 48 milliards d'euros de marchandises russes destinées au continent, tout en bloquant 91 milliards d'euros de marchandises européennes exportées en Russie