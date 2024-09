Les États membres de l'UE recommandent à leurs ressortissants de quitter le Liban immédiatement

De nombreux États de l'UE, dont l'Espagne, le Portugal et l'Italie, conseillent à leurs derniers ressortissants de quitter immédiatement le Liban, s'ils ne l'ont pas déjà fait.



Quelques heures après qu'Israël a tué le chef du Hezbollah au Liban, l'Union européenne a également déconseillé aux compagnies aériennes de survoler ces deux pays.



Dans un communiqué, la Commission européenne et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ont recommandé d'éviter les espaces aériens libanais et israéliens à tous les niveaux de vol. Ces recommandations sont valables jusqu'au 31 octobre.



L'AESA a mis en garde contre "une intensification générale des frappes aériennes et une dégradation de la situation en matière de sécurité".



Le ministère libanais des Transports a également demandé à l'aéroport international de Beyrouth de refuser d'autoriser les avions iraniens à pénétrer dans son espace aérien, après qu'Israël a averti le contrôle du trafic aérien qu'il utiliserait la "force" en cas d'atterrissage d'un avion en provenance de l'Iran.