Les agents du Trésor public invités à maintenir la »prestigieuse réputation » de leur corps

Le ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba, a exhorté, samedi, les agents du Trésor, à davantage veiller au maintien des »acquis durement obtenus » par leurs devanciers, faisant la »prestigieuse réputation » de ce corps de l’administration publique sénégalaise.



»Vous avez le devoir de maintenir ces acquis durement obtenus et qui font la prestigieuse réputation du corps des inspecteurs du Trésor », a dit le ministre des Finances et du Budget.



»A cette fin, aucun sacrifice ne sera de trop », a martelé M. Ba aux inspecteurs du Trésor public lors de leur weekend d’intégration autour du thème : »Quelle retraite pour l’agent du Trésor ? Etat des lieux et perspectives d’amélioration ».



Devant le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, Cheikh Tidiane Diop, il a notamment invité les agents à »constamment avoir à l’esprit les belles valeurs de leurs aînés ».



»Votre mission requiert nécessairement la correcte prise en charge des besoins de nos concitoyens, ces usagers devenus, et à juste titre, de plus en plus exigeants, et ainsi apporter les réponses appropriées aux différents défis de notre époque », a insisté le ministre.



Pour être fidèle à cette »réputation avant-gardiste », a-t-il poursuivi, »(…) l’idéal d’excellence poursuivi » devra s’appuyer sur »une gestion vertueuse et transparente de nos ressources ».



Se félicitant de l’organisation de ce week-end d’intégration, le président de l’Amicale des inspecteurs du Trésor, Mamadou Diop a relevé que »le corps des inspecteurs du Trésor a été de tous les combats (…) pour la délivrance d’un service public de qualité et l’édification d’une administration au service du développement ».

















































APS