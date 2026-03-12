Les ambassadeurs et consuls du Sénégal à l’étranger convoqués à Dakar

Le chef de l’Etat du Sénégal va rencontrer prochainement les ambassadeurs, consuls généraux et consuls établis à l’étranger. L’objectif, selon le quotidien national Le Soleil, dans sa parution de ce jeudi, est de rendre la diplomatie du pays de la Teranga plus attractive. Pour ce faire, Bassirou Diomaye FAYE qui veut une modernisation du réseau diplomatique et consulaire compte renforcer l’efficacité de la politique étrangère. C’est à ce titre qu’il a convoqué les 18 et 19 avril 2026 la Conférence des ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal.



Le mois d’avril est parti pour être un mois d’une intense activité diplomatique. Parce que, après la rencontre avec les ambassadeurs, la 10e édition du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique se tiendra dans la capitale sénégalaise les 20 et 21 avril.























































Walf