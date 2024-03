Les bureaux de vote ont globalement ouvert à l’heure, selon des observateurs

99% des bureaux supervisés ont démarré les opérations à l’heure, affirme le collectif des organisations de la société civile pour les élections qui a déployé 1 000 observateurs sur un échantillon représentatif de bureaux de vote dans le pays.



Même constat du côté des observateurs de l’Union européenne, souligne notre correspondante Léa-Lisa Westerhoff. L’échantillon est certes plus restreint, avec 40 bureaux de vote seulement. Mais, là aussi, les opérations ont démarré à l’heure, avec tout le matériel disponible et, à chaque fois, un représentant de la commission électorale et quelques représentants de candidats, a affirmé la cheffe de la mission d’observation de l’UE, Malin Björk, dans un point presse ce dimanche.