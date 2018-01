Les dérapages de Pierre Atépa Goudiaby sur la tuerie de Boffa

Président du collectif des cadres Casamançais, Pierre Atepa Goudiaby,clame haut et fort que les auteurs de ces crimes odieux sont à rechercher au sein même du Mfdc et nulle part ailleurs. Comme si il connait les instructions données aux bandits, Pierre Atepa Goudiaby d'expliquer que d'après ses informations, au départ, il fallait juste faire peur.



"Mais, la situation a dégénéré.D'après ce que nous avons compris, c'est qu'il y a eu un débordement. Qu'on cherche ceux qui ont commis ce forfait, qu'on cherche également ceux par qui le mal est arrivé. Nous sommes un pays bien organisé. Les renseignements généraux savent de qui je parle. L'État sait de qui je parle. Ils savent de qui il s'agit. Ces gens-là n'ont jamais été inquiétés", martèle-t-il. Des propos graves et qui méritent une large exploitation de la part des enqueteurs.