Les élections locales en ligne de mire- Pr Mame Thierno Mbaye, la coqueluche politique de Pastef à Darou Moukhty, plus déterminé que jamais

Un jeune "Pastéfien", étudiant à l'UCAD, originaire de Darou Moukhty, rencontré, laissera entendre que "Prof Mbaye" (comme il le surnomme) a, de tous temps, été une personnalité charismatique, capable de rassembler des électeurs issus de toutes les franges de la population autour des idées de son parti en montrant qu’elles lui tiennent personnellement à cœur".



Un vieux briscard à ses côtés, opinera du bonnet , avant de renchérir que Mame Thierno, qui dirige un mouvement dénommé "Wadial Euleuk", n'en demeure pas moins la vedette montante du camp "Pastef " dans la région de son homonyme et guide spirituel Mame Thierno Birahim Mbacké.



À ses yeux, il a le profil de l'emploi pour diriger la mairie de Darou, "une circonscription d'ores et déjà acquise aux "patriotes" grâce à Mame Thierno Mbaye plus déterminé que jamais à prendre les destinées de la commune"



Tirant rageusement sur sa clope, le regard fixé vers l'horizon, l'homme aux cheveux de cendre , étayera son argumentaire pour dire que compte tenu de l’atonie des partis politiques historiques, notamment le PDS, l'APR, entre autres , "Mame Thierno, au vu de l’incroyable emballement des masses de Darou, est très bien placé pour occuper le poste de maire ."



Qui plus, poursuivra notre interlocuteur, la rapidité avec laquelle Prof Mbaye est passé de l’ombre à la lumière en dit long sur l’ampleur des soutiens dont il dispose, notamment dans le milieu estudiantin, les cercles des dames, vieux, jeunes, moins jeunes, mais aussi et surtout des chapelles religieuses.



De surcroit, il est décrit comme une pièce maitresse de Pastef, qui a le courage de dire la vérité à l'image de son mentor, Ousmane Sonko. "Il ne fait pas de promesses intenables à répétition, en sachant pertinemment qu’elles sont irréalistes" avons-nous pu glaner d'un "Mbacké-Mbacké" qui a requis l'anonymat. Non sans marteler que le Pr Mbaye incarne encore des vertus admirables, qu’il distille à travers des initiatives ponctuelles et concrètes, au bénéfice des populations de Darou Moukhty.





À l'en croire, il place aujourd’hui la conquête de la municipalité de Darou au cœur de ses paris d’avenir.



" Il est d’autant plus fondé à espérer y parvenir que les populations de son fief ont fini aujourd’hui de découvrir en lui un responsable politique véridique et secourable, dédaigneux des facéties démagogiques. "Et si on devait le qualifier de façon sympathiquement caricaturale, l’on pourrait dire sans risque de se tromper que c’est un assistant social de classe exceptionnelle. Pour soulager les couches défavorisées de sa localité par rapport à leurs besoins ponctuels, Mame Thierno Mbaye n’entend se fixer aucune limite. Il octroie des bourses, paie des ordonnances, prend en charge moult frais de scolarité, assure le règlement de quantité de factures d’eau et d’électricité" glissera le jeune marabout.



Un tel mécène politique est sans doute un beau " cheval de bataille " sur qui le président du parti Pastef peut compter pour la conquête prochaine des voix électorales de Darou Moukhty.







Quid de sa trajectoire?





Ce Professeur, loin d'être tête de linotte, que certains appellent affectueusement "Ndamal Darou" , a matinalement rallié les rangs des "patriotes" par pure conviction, et depuis, n’a de cesse de poser des actes allant dans le sens de prouver que son militantisme apporte une indiscutable valeur ajoutée à son parti.





Nos confrères du quotidien ENQUÊTE révèlent qu'en mai 2022, avec son mouvement Wadial Euleuk, il a décidé de faire cause commune avec la formation politique d'Ousmane Sonko. Depuis lors, Pastef n'a plus de problème pour remporter les élections. Quand on lui demande ses relations avec l'actuel Premier ministre, il répond sans retenue : "C'est un ami. J'entretiens d'excellentes relations avec lui. Il est venu très tôt me voir à Darou et m'a montré son choix de vouloir travailler avec moi. Ce que j'ai accepté sans condition. C'était en 2022. Depuis lors, nous avons des relations sincères qui transcendent la politique. Il sait très bien ce que je pèse ici. Nous allons le montrer le jour J. Ici, l'opposition incarnée par Fada est morte", assure-t-il.



Peu prolixe sur ses stratégies pour remporter les élections prévues ce dimanche, il se veut toutefois très optimiste. "Nous déroulons une campagne électorale inégalée. L'opposition, sous la conduite de Fada, est inaudible. Nous avons investi tout le terrain. Nous ne leur avons laissé aucune parcelle. La victoire écrasante est certaine au soir du 17 novembre. Prenez note. Ici, c'est notre chasse gardée", martèle le sociologue-philosophe.



Son parcours académique



Âgé de 47 ans, Mame Thierno Mbaye est un philosophe et sociologue. Professeur de philosophie, en dehors de ses activités politiques, il mène une vie professionnelle en tant qu'expert en développement communautaire. Son parcours académique est riche. En 2023, il a décroché le Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire (CAES) à la faculté des Sciences et techniques de l’éducation et de la formation (Fastef). En 2020-2021, il a obtenu un Master en philosophie dans la même faculté.



Auparavant, entre 2007 et 2008, il a eu son Master II en microfinance à l’Institut supérieur de management (ISM) de Dakar. Entre 2005 et 2006, il a décroché eu son Diplôme d’études approfondies (DEA) en sociologie, option développement, à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Toujours à l’UGB, en 2003, il a obtenu sa Maîtrise en sociologie, option développement, une année après avoir obtenu sa Licence en sociologie, option développement. C’est en 1998 qu’il a décroché son baccalauréat d’enseignement général au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis.



Ainsi, devenu professeur de philosophie dans le secondaire depuis 2010, il a également été assistant de recherche au Groupe d’études et de recherches sur les migrations (GERM) à l’université Gaston Berger de Saint-Louis pendant deux ans.



Il a également une expérience communautaire. Car, depuis 2016, il est le président de l’Union départementale des mutuelles de santé communautaires de Kébémer (UDMS/KB). Depuis 2018, il est le président de l’Union régionale des mutuelles de santé communautaires de Louga (URMS/LG). Il est également membre du Conseil d’administration de l’Union nationale des mutuelles de santé communautaire du Sénégal (Unamucs).