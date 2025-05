Les ennuis judiciaires de Mansour Faye en exergue

La livraison de mardi de la presse quotidienne revient largement sur les ennuis judiciaires de l’ancien ministre Mansour Faye, en plus d’autres thématiques relatives au dialogue national par exemple.



“Mansour Faye, la chute”, affiche Le Quotidien en évoquant le placement sous mandat de dépôt de l’ancien ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale. Il est poursuivi pour notamment détournement de deniers publics, association de malfaiteurs, concussion, corruption et prise illégale d’intérêt.



“Ses avocats sont passablement agacés par cette décision, après avoir déposé une ‘requête aux fins de contestations sérieuses’ devant la Commission d’instruction [de la Haute cour de justice]”, rapporte Le Quotidien.



Sud Quotidien, pour sa part, rappelle que M. Faye a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de la procédure judiciaire portant sur la gestion des fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Fonds Force Covid-19).



Une affaire qui implique des ministres du régime de Macky Sall, Mansour Faye, par ailleurs beau-frère de l’ancien président, n’étant que le dernier de la liste des cinq qui avaient été mis en accusation devant la commission d’instruction de la Haute Cour de justice, signale la même publication.



“Après Sophie Gladima et Moustapha Diop, Mansour Faye devient le troisième ministre du régime de Macky Sall incarcéré dans l’affaire des fonds Covid-19, malgré une offre de cautionnement estimée à plus de 3 milliards FCFA”, relève à ce sujet L’Observateur.



WalfQuotidien rapporte que l’audition de Mansour Faye devant la Haute cour de justice a donné lieu à “un jeu de cache-cache […] Tous les plans pour obtenir un renvoi de l’audition de l’ancien ministre sous Macky Sall ont été déjoués par le juge”.



Mansour Faye “n’a rien fait”, ”conteste sérieusement” les faits



Ce dernier, au-delà de la menace d’un mandat d’amener, a rejeté toutes les requêtes introductives avant de le placer sous mandat de dépôt”, poursuit WalfQuotidien. “Tout a été jeté à la poubelle par les instructeurs qui ont préféré un mandat de dépôt, confirme Source A.



Libération précise que le cautionnement d’un terrain évalué à 5 milliards de FCFA a été rejeté. Situé à Sébikotane, à la sortie de Dakar, ce terrain à usage agricole appartient à l’ancien président Macky Sall, fait savoir le même journal.



Selon Vox Populi, Mansour Faye est poursuivi pour un préjudice présumé de 2,7 milliards de francs CFA, mais ses avocats, par la voix de Me Amadou Sall, affirment que leur client “n’a rien fait. S’il est retenu pour ce délit […], il ne fait l’objet d’aucun doute que c’est une commande politique”.



“On a fait une offre de cautionnement, elle n’a pas été acceptée. Nous avons fait des contestations sérieuses, elles n’ont pas été acceptées. Nous avons déposé une requête en inconstitutionnalité de la loi, elle a été rejetée”, déplore Me Amadou Sall dans des propos rapportés par Vox Populi.



Le quotidien L’As note que malgré tout, Mansour Faye continue “de contester vigoureusement les faits” qui lui sont reprochés. De fait, dès son placement sous mandat de dépôt, ses avocats ont contre-attaqué en déposant, auprès de la commission d’instruction de la Haute cour de justice, une “requête aux fins de contestations sérieuses”, indique le quotidien EnQuête.



Le quotidien Yoor-Yoor, de son côté, se fait l’écho de la réaction de l’Alliance pour la République. Le parti du président Macky Sall, auquel appartient Mansour Faye, ne s’est pas fait prier pour dénoncer une “énième forfaiture, qui fait suite à toutes celles précédentes, et dont le but est de ternir l’image d’un homme et de harceler [sa] famille politique et biologique”.



”L’heure de vérité” pour les candidats à la présidence de la BAD



Le dialogue national, dont les travaux s’ouvrent ce mercredi, n’est pas en reste dans l’intérêt des quotidiens. L’As, par exemple, annonce que l’opposition, “réunie en bloc pour la grande majorité, confirme sa participation à la grande concertation nationale avec toutes les forces vives de la nation”.



Mieux, les partis concernés promettent de “se faire entendre” sur plusieurs sujets lors de ces concertations, ajoute le journal. Il cite les libertés, la justice, les violences, entre autres thématiques. L’As note dans le même temps que la décision de l’opposition de prendre part aux discussions est “motivée par la gravité de la situation nationale, malgré des critiques su la portée des sujets inscrits à l’ordre du jour”.



WalfQuotidien inscrit tout cela dans une certaine tradition, soulignant que les présidents qui se sont succédé à la tête du Sénégal se sont toujours prêtés chacun au jeu du dialogue. ”Du président Senghor à Diomaye [Faye], initiateur du dialogue national de demain, on discute, arrondit les angles et propose des recommandations. Cela aura permis au Sénégal de solutionner, à bien des égards, des tensions”, ajoute le journal.



D’après Vox Populi, la société civile attend de ce dialogue national devant porter sur le système politique qu’il arrive à “corriger tous les dysfonctionnements constatés lors des dernières élections”. Aussi les organisations en question ont-elles formulé des recommandations pour assainir le champ politique marqué par une ”floraison” de partis.



Le Soleil se projette sur l’élection à la présidence de la Banque africaine de développement, le 29 mai, et pose une question à sa une : ”Qui à la place de Adesina ?”, le président sortant. Le journal donne la parole à Magatte Wade, ancien cadre de la BAD, selon lequel le Sénégalais Amadou Hott, ”est crédité comme étant [le candidat] le plus sérieux, le plu concis”.



Il va faire ”face à son destin et à ses 4 concurrents au poste de président de la BAD”, indique le quotidien L’info à sa une. ”L’heure de vérité pour Hott et Cie”, affiche le journal à ce sujet.













































aps