Les footballeurs ivoiriens: qui développent le parcours professionnel à l’étranger?

De nombreux joueurs de football nés en Côte d'Ivoire, décident de développer leur chemin professionnel à l'etranger, comme Yao Koffi et Youssouf Yalike. Cela concerne également Paul Akouokou et Jean-Marc Toualy.



Pour tous les fans de foot il peut être intéressant d’apprendre quelques faits principaux à propos des joueurs de football en question, comme:



Yao Koffi, né en 1996, a commencé à développer sa carrière de défenseur en 2015;

Youssouf Yalike, né en 1999, a commencé à jouer comme milieu de terrain en 2017;

Paul Akouokou, né en 1997, a commencé à développer son parcours sportif de milieu défensif en 2016;

Jean-Marc Toualy, né en 1999, a commencé à jouer comme attaquant en 2019.

Leur carrière sportive: quels sont les faits qu’il est important de savoir?

La première équipe dans laquelle la carrière professionnelle de Yao Koffi a commencé était Inter Milan. Ici il a joué pendant la période à partir de 2015 et jusqu'en 2017. Il a également joué pour d'autres clubs, comme:



Lugano à partir de 2017 et jusqu’en 2020 en Suisse;

Reggiana en 2021 en Italie;

Hapoël Jérusalem depuis 2021 en Israël.

En ce qui concerne les particularités du chemin pro de Youssouf Yalike, il s’agit du club Levant (il a joué ici pendant 2017-2019) et Tissu Deportivo (il y joue depuis 2019).



En même temps, Paul Akouokou ayant commencé en 2016 avec le club de football finlandais Ekenas IF, a rejoint Bétis B en 2018 à Séville. Et à partir de 2020 il occupe le poste de milieu défensif dans la composition de l'équipe de football Bétis.

S'il s'agit du premier club sportif dans lequel Jean-Marc Toualy a commencé sa carrière professionnelle, c'est le club Courtrai. Ici il a commencé à jouer en 2019 et a passé une année. C'est déjà en 2020 qu'il est devenu attaquant dans la composition de l'équipe de football Almeria B.