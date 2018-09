Les graves propos de Khalifa et ses avocats contre…Macky

C’est une sortie virulente des avocats de Khalifa Sall contre le président Macky Sall et la Justice à laquelle on a assisté hier. Et cette première phrase illustre la gravité des accusations: « Le Sénégal est dirigé comme si nous étions dans un pays dominé par l’idéologie nazie »…

Et c’est Me Ciré Clédor Ly, un des avocats de Khalifa Sall qui l’a dit lors de la conférence de presse du mercredi dernier pour dénoncer la mainmise du chef de l’Etat sur la justice. Selon l’avocat du désormais ex-maire de Dakar, « les droits de leur client ont été tout simplement bafoués par une Justice au service uniquement de l’Exécutif. »

Lors de leur point de presse, Me Ciré Clédor Ly, qui a ouvert le bal, a soutenu que le Sénégal n’est plus un Etat de Droit et une démocratie. Cela, à cause d’un exécutif fort qui dicte sa vision à la Justice. « Cette conférence se justifie parce qu’il y a des événements rares qui discréditent notre justice, qui humilient le monde judiciaire et sapent l’image de notre pays. Cela sous-entend des événements aujourd’hui qui confortent des idées avancées par certains de nos compatriotes sur le plan national et international comme quoi la démocratie a déserté le Sénégal. Et que nous nous acheminons vers un despotisme mal éclairé. Et c’est normal, chacun peut avoir son avis et il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. La décision rendue par la Cour d’Appel de Dakar est une insulte, une honte »…Et « le décret pris par le président de la République pour révoquer leur illustre client est tout simplement absurde et infondé. Selon lui, « le Sénégal a cessé d’être un Etat de Droit et une démocratie. Il est devenu l’ennemi des droits et des libertés et le pays est dirigé comme si nous étions dans un pays dominé par l’idéologie nazie.