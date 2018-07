Les leaders de l'opposition satisfaits de la mobilisation de ce vendredi

Les têtes de file de l'opposition sénégalaise attendues dans quelques minutes au niveau du rond-point de la RTS vont faire face à la presse pour tirer un bilan de la marche pacifique initiée ce vendredi après-midi dans les rues de la capitale, par le Front patriotique pour la défense de la république (Fpdr).



Selon ses membres joints par nos soins, plus d'un million de personnes appartenant à l'opposition dite significative ont pris part à la manifestation. A leur tête le député Ousmane Sonko (Pastef), Malick Gakcou -Grand parti), Mamadou Diop Decroix, le député Moustapha Guirassy, Thiernio Sall entre autres. On note également la présence des mouvements de soutien à Karim Wade et Khalifa Sall qui ont respectivement réclamé la libération deleurs leaders respectifs. Les manifestants qui sont partis de la place de l'Obélisque à Dakar ont paradé dans les rues pour décrier la gestion du pays par Macky Sall. Des déclarations sont attendues des différents leaders d'une minute à l'autre.