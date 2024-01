`Le contexte des lobbyistes libanais au Sénégal :

Les lobbyistes libanais ont une présence significative au Sénégal, en raison des liens économiques et commerciaux entre les deux nations. Le Liban, en tant que centre financier du Moyen-Orient, a souvent des intérêts dans plusieurs pays africains, y compris le Sénégal. Ces lobbyistes opèrent dans divers secteurs, tels que l'immobilier, le commerce et d'autres industries clés.



Le double jeu des lobbyistes :

La pratique du double jeu des lobbyistes libanais, implique qu'ils soutiennent financièrement plusieurs candidats à l'élection présidentielle. En investissant dans différentes campagnes, ces lobbyistes cherchent à garantir une influence significative, peu importe le résultat final. Cette stratégie vise à maintenir des relations étroites avec les dirigeants élus, assurant ainsi la protection de leurs intérêts économiques dans le pays.



L'argent comme instrument de contrôle :

En remettant de l'argent aux candidats, les lobbyistes libanais cherchent à créer un lien de dépendance financière. Cela peut influencer les décisions futures des politiciens en faveur des intérêts des lobbyistes. Le financement de campagnes électorales peut devenir un moyen subtil d'exercer une pression sur les candidats, les incitant à favoriser les lobbyistes au détriment du bien-être général.



Conséquences sur la démocratie sénégalaise :

Cette ingérence étrangère dans le processus électoral, soulève des inquiétudes quant à la santé de la démocratie au Sénégal. Les citoyens doivent pouvoir faire des choix éclairés, sans l'influence indue de lobbyistes étrangers. La transparence et la régulation du financement politique, deviennent donc des enjeux cruciaux pour préserver l'intégrité du système électoral.



Appel à l'action :

Pour garantir l'indépendance du processus électoral, il est impératif que les autorités sénégalaises enquêtent sur ces allégations d'ingérence étrangère et prennent des mesures pour renforcer la transparence des financements politiques. Des réformes législatives pour encadrer plus strictement le financement des campagnes, pourraient être envisagées afin de protéger la démocratie et la souveraineté nationale.



Conclusion :

L'implication de lobbyistes libanais dans l'élection présidentielle sénégalaise, révèle les défis auxquels sont confrontés les processus démocratiques, dans un monde de plus en plus interconnecté. En prenant des mesures pour contrer ces pratiques, le Sénégal peut renforcer sa démocratie et garantir que les intérêts nationaux prévalent sur les influences étrangères.











































leral