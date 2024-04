Les mots de DIOMAYE à l'endroit de la jeunesse sénégalaise

"Notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes préoccupations’’, a-t-assuré, mercredi soir, en faisant allusion aux aspirations des jeunes. Et le Chef de l'Etat de souligner leurs ‘’ambitions légitimes de réussir’’ pour être utiles à eux-mêmes, à leurs familles, leurs communautés et leur pays.



Formation aux métiers, emploi, entreprenariat des jeunes...



Le président Faye a relevé que l’éducation, la formation aux métiers, l’emploi, l’entreprenariat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. "J’en ferai une priorité élevée des politiques publiques, en concertation avec le secteur privé’’, a-t-il promis.



En conclusion, il indique que le gouvernement doit ‘’revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu’ils répondent mieux aux besoins d’emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes’’.











































IGFM