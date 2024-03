Les nominations à l'issue du Conseil des Ministres

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Abdoulaye SAMB, Inspecteur Principal du Trésor, est nommé Secrétaire général

du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, en charge des Finances et du Budget ;



• Monsieur Alle Nar Diop, Inspecteur Principal du Trésor, est nommé Secrétaire général du

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, en charge de l’Economie, du Plan et de la

Coopération ;



• Monsieur Fary SEYE Administrateur civil principal, est nommé Secrétaire général du

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de

l’Innovation en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;



• Madame Khady DIOP MBODJI, Inspecteur de l'Education de classe exceptionnelle, est

nommée Secrétaire général du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en charge de l’Education nationale ;



• Monsieur Diène NDIAYE, Ingénieur des pêches et de l’aquaculture, est nommé Secrétaire

général du Ministère du Tourisme et des Sports, en charge du Tourisme ;



• Monsieur Paul DIONNE, Administrateur Civil de classe exceptionnelle est nommé

Secrétaire général du Ministère du Tourisme et des Sports, en charge des Sports ;



• Monsieur El Hadj Ndiogou DIOUF, Economiste, est nommé Secrétaire général du Ministère

de la Femme, de la Famille, de l’Equité et du Développement communautaire ;



• Monsieur Fodé FALL, Administrateur civil, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre

de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique, est nommé

Secrétaire général du Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique, en remplacement de Monsieur Amadou Lamine GUISSE, appelé à

d’autres fonctions ;



• Monsieur Habib Léon NDIAYE, Administrateur civil, précédemment Secrétaire général du

Ministère de la Culture et du Patrimoine historique, est nommé Secrétaire général du

Ministère de la Culture, des Industries créatives, du Patrimoine historique et des Loisirs ;



• Monsieur Ousmane THIONGANE, titulaire d’un Master 2 en Droit, Communication,

Marketing et Numérique, est nommé Président de la Commission des Données personnelles

(CDP), en remplacement de Madame Awa NDIAYE ;



• Monsieur Oumar BA, Expert en Décentralisation et en Développement territorial, est

nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale de Gestion du

Patrimoine du Train Express Régional (SENTER SA) ;



• Madame Mame Marie Ousmane NDIAYE, Architecte d’intérieur, est nommée Directeur du

Paysage et des Espaces verts urbains au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de

l’Hygiène publique ;



• Madame Madeleine DIOUF SARR, Biologiste, ingénieur environnementaliste, est nommée

Directeur du Changement climatique, de la Transition écologique et des Financements verts

au Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique.



• Monsieur Baba DRAME, Environnementaliste, est nommé Directeur de la Réglementation

environnementale et du Contrôle au Ministère de l’Environnement, du Développement

Durable et de la Transition écologique.