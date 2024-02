Les organisations des droits de l’Homme interpellent les FDS sur la répression des manifestants et exigent le respect du calendrier électoral

Depuis l’annonce du report de l'élection présidentielle par le Président de la République, des personnalités, des organisations et autres membres de la société civile manifestent leurs désaccords contre cette décision. Ce jeudi 8 février, lors du lancement de la plateforme «Aar Sunu Élection, les organisations des droits de l’homme ont exprimé leurs préoccupations face aux traitements réservés des personnes lors des manifestations. « Aar Sunu Election » regroupe toutes les forces vives de la nation, notamment les organisations de défense des droits humains.

Par la voix de Sadikh Niasse, secrétaire générale de la Raddho, les organisations de défense des droits de l’homme qui ont adhéré à cette plateforme ont interpellé et averti les forces de défense et de sécurité sur la répression contre les manifestants.

Ainsi, étant sur la même longueur d’onde que les autres organisations de la société civile, ils exigent le respect du calendrier électoral.





































































dakaractu