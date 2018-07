Les premiers mots d'Imam Ndao après sa libération

L'imam Alioune Ndao a été condamné, ce matin, à un mois de prison avec sursis pour détention d'arme de second degré sans autorisation. Emprisonné depuis 2015, il a quitté la prison du Camp pénal il y a quelques heures. Pour ses premiers mots, il s'est dit satisfait de la décision du tribunal.





"Je rends grâce à Dieu et je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour ma libération, a déclaré Imam Ndao au micro de la Rfm. Que Dieu préserve notre foi. Le procureur voulait une lourde peine mais heureusement le juge a tranché et a écourté la peine. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. J'ai beaucoup de satisfaction pour moi et mes projets. Depuis mon incarcération à aujourd'hui, vous avez tout suivi, et jamais vous n'avez cru à ses accusations. Je salue votre attachement et votre amour. Je réitère mes prières à votre endroit."



Selon la Rfm, l'imam Alioune Ndao va rejoindre Kaolack, sa ville natale, lundi prochain.