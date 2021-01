Les révélations de Djibril Ba : « J'ai surpris Hiba dans les toilettes assise sur la chaise anglaise, tenant un plateau de cocaïne et... »

Dans ce procès concernant l'affaire Hiba Thiam, les révélations fusent de partout de la part des prévenus. En effet, le prévenu Djibril Ba a révélé lors de son interrogatoire, qu'il avait surpris la défunte Hiba Thiam dans les toilettes assise sur la chaise anglaise tenant un plateau de cocaïne.



« Elle m'a donné une paille en me demandant de goûter. Quand j'ai pris la cocaïne, je ne savais plus où j'étais. J'avais la tête qui tournait et je suis sorti dans la chambre. Cinq (5) minutes après, j'ai entendu un gros bruit et j'ai trouvé Hiba allongée dans un état pitoyable. Et j'ai poussé un grand cri parce que j'avais eu peur », a indiqué le prévenu.



C'est par la suite que Louty est venu et il m'a sommé de sortir.



Interrogé sur l'objet de sa présence dans les lieux, le prévenu a répondu que « j'avais demandé à Dame de m'offrir de l'argent parce que j'avais perdu mon portable. Une fois à l'appartement de Dame, j'ai appelé Poupette pour qu'elle me rejoigne. On travaille ensemble au restaurant Barramundi de Dakar en tant que barman et cela faisait un bail qu'on ne s'était pas vu... »