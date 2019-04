Les travailleurs de l’Aibd refusent d’être des têtes de Turcs de LAS

Devant la volonté de la direction de Limak-Aibd-Summa (LAS), gestionnaire de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), de « mettre fin aux contrats des agents-prestataires pour des problèmes économiques », l’intersyndicale des travailleurs de ladite boite, lors d’ une assemblée générale tenue ce jeudi 25 avril 2019 à l’aérogare des pèlerins, a appelé à la mobilisation pour dire « non à une telle politique ». Le personnel a demandé le départ des Turcs et de leurs « trois complices sénégalais qui constituent le Conseil d’administration, Pape Mahawa Diouf, El Hadj Malick Sarr dit Luc et Mamadou Gningue ». Il a aussi sollicité « l’arbitrage du président Macky Sall avant que l’irréparable ne se produise ».



Le projet de la direction de Limak-Aibd-Summa (LAS), gestionnaire de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), de « réduire ses effectifs jugés ‘’pléthoriques’’ et sans rendement » au point qu’elle aurait du mal à « supporter la masse salariale », à en croire le personnel de l’entreprise, « ne passera pas ». Pour ne pas se laisser surprendre, ces travailleurs, se disant en état d’alerte, promettent de faire face à toute éventuelle réduction d’effectifs de nature à les condamner au chômage. Ils sollicitent l’arbitrage du président de la République M. Macky Sall, avant que « l’irréparable ne se produise ». Aussi de demander à l’Etat de « prendre ses responsabilités à temps », parce que, menacent-ils, « si d’ici lundi 29 avril prochain aucune mesure n’est prise, le trafic sera bloqué au niveau de l’aéroport. Nous sommes prêts à y laisser nos vies pour avoir gain de cause, nous sommes des fils du pays qui préférons mourir plutôt que de subir l’humiliation, surtout venant d’étrangers incompétents ». Les travailleurs de « Las » demandent au chef de l’Etat de « résilier le contrat avec les Turcs qui feraient mieux de libérer l’Aibd et de rentrer chez eux parce qu’ils ne sont rien d’autres que des constructeurs, des maçons n’ayant pas la compétence de gérer un aéroport ». Aussi ils supplient Macky Sall de « radier purement et simplement les trois Sénégalais complices des autorités turques, qui forment le Conseil d’administration de l’entreprise aéroportuaire, en l’occurrence Pape Mahawo Diouf, secrétaire général de Limak-Aibd-Summa (LAS), El Hadji Malick Sarr dit Luc, Pca de la boite, et Mamadou Gningue, directeur adjoint des opérations de LAS ».



Les arguments des Turcs balayés Mamadou Diop, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l’aéronautique civile (Synatrac), délégué du personnel, et Serigne Moustapha Gaye, coordonnateur de l’Intersyndicale des travailleurs de Las, pensent que « l’évocation par la direction de Las de soucis financiers est unique- ment motivée par une « politique malsaine » de réduction du personnel ». Selon les responsables syndicaux, « l’argument brandi par la direction de LAS ne tient pas car toutes les autorités comme l’ancien ministre des Transports aériens Maïmouna Ndoye Seck, le di- recteur général de LAS, Xavier Mary comme le directeur général de AIBD SA, Abdoulaye Mbodj, ont exposé devant tous les Sénégalais la ‘’bonne santé financière’’ de l’entreprise avec un trafic qui a dé- passé toutes les prévisions après un an de gestion ». En effet, expliquent les représentants du personnel, « le trafic est en constante progression avec plus de 9,42 % (du 1er janvier à fin novembre 2018), soit un total de 2.154.190 passagers en 11 mois, là où le gestionnaire et l’Etat tablaient sur un pourcentage de 4 % ».