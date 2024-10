Liban : Hachem Safieddine, pressenti pour diriger le Hezbollah, tué dans une frappe israélienne

Il était pressenti pour remplacer son cousin Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. Hachem Safieddine, 64 ans, chef du conseil exécutif du mouvement pro-iranien, a été tué dans une frappe israélienne il y a trois semaines.



Dans la nuit du 3 au 4 octobre, plusieurs frappes avaient secoué le sud de Beyrouth, où se situe le fief du Hezbollah.



Alors que certains médias affirmaient que les raids visaient un bunker souterrain où devaient se réunir des dirigeants du mouvement, dont Safieddine, un de ses responsables avait déclaré à l’FP que le contact avec Safieddine avait été perdu.



“Hachem Safieddine, chef du Conseil exécutif du Hezbollah, et Ali Hussein Hazima, commandant du quartier général du renseignement du Hezbollah, ont été éliminés lors d’une frappe sur le principal quartier général du renseignement du Hezbollah à Dahieh, il y a environ trois semaines”, a déclaré l’armée dans un communiqué.



Sa mort est un coup dur pour le Hezbollah, qui n’a toujours pas de dirigeant depuis la mort d’Hasan Nasrallah le 27 septembre à Beyrouth.





Onzième visite de Blinken



Le Hezbollah n’a pas confirmé la mort de Safieddine, mais, l’annonce intervient alors qu’Antony Blinken effectue sa onzième tournée dans la région, depuis octobre 2023.



Le chef de la diplomatie américaine a affirmé mardi à Jérusalem que la mort du chef du Hamas Yahya Sinwar était une “occasion importante” de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et éviter une escalade régionale.





Un message qui ne semble pas avoir influencé Israël. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant a dit compter sur le soutien de Washington, une fois que son pays aura attaqué l’Iran.



Avant de se rendre à Riyad, en Arabie Saoudite, Antony Blinken a par ailleurs estimé que l’aide humanitaire dans la bande de Gaza était insuffisante.



Dans l’enclave palestinienne, “l’odeur de la mort est partout” a écrit le directeur de l’agende de l’ONU pour les réfugiés palestiniens.



Ces deux dernières semaines, l’armée israélienne aurait tué plus de 400 personnes, selon le Hamas, dans le nord de la bande de Gaza, qui est assiégé depuis plusieurs jours.





Alors que rien ne semble arrêter cette guerre, côté israélien aussi la population s’impatiente. Plusieurs hommes d’affaires israéliens proposent chacun une récompense de 100 000 dollars à "quiconque de Gaza" livrera un otage vivant.



L'ancien PDG de Sodastream, Daniel Birnbaum, affirme avoir reçu une centaine d'appels sur le réseau social X, après son annonce