Liban : intenses frappes israéliennes à Beyrouth, trois soldats tués

Une nuit marquée par une dizaine d’explosions violentes. Les frappes israéliennes ont causé l’effondrement de six immeubles dans la capitale libanaise, mercredi soir. Ces raids ont également fait un mort à Dahiyeh, dans le sud de Beyrouth.



Selon l’armée libanaise, trois soldats ont aussi été tués dans le sud du pays.



Après presque un mois de bombardements quasi-quotidiens qui ont fait plus de 1500 morts, le pays compte aujourd’hui plus d’un million de déplacés, dont les besoins humanitaires sont immenses.



Ce jeudi, à Paris, se tient une conférence internationale d'aide au Liban. La France, qui a promis de donner 100 millions d'euros, espère récolter au total 400 millions de dollars pour faire face aux dégâts causés par les bombardements israéliens, mais également aux années de crise politique, sociale et économique que connaît le Liban, où le taux de pauvreté touche 44 % de la population.



Cet événement a également pour but d'ouvrir les discussions pour un cesser-le-feu. Mais ni Israël ni l’Iran n’y ont envoyé de délégation. Le chef de la diplomatie américaine a, quant à lui, envoyé un représentant.



En tournée au Moyen-Orient, Antony Blinken espère convaincre Israël d’accepter un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.



Face aux bombardements dans l’enclave palestinienne, l’OMS a annoncé le report de sa campagne de vaccination en cours contre la polio. Son objectif était d’atteindre près de 600 000 enfants de moins de 10 ans sur tout le territoire.





Alors que cette guerre semble sans issue, lundi, dans le sud d’Israël, une conférence a rassemblé plusieurs ministres, dont les controversés Ben Gvir et Smotrich.



Certains politiciens y ont, une nouvelle fois, affirmé leur volonté de pousser les Palestiniens à quitter leur territoire.