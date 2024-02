Libération de « détenus politiques » : Quand Khalifa Sall soupçonne un « deal » en haut lieu

Oui, Sud Quotidien nous dit qu’il a en effet exprimé ses doutes quant aux motivations réelles derrière ces libérations, interrogeant la base sur laquelle le le Président Macky Sall s’est appuyé pour agir aussi soudainement.



« Dans quel cadre, selon quelles conditions et quelles modalités cette libération s’effectue-t-elle ? Quels sont les véritables enjeux et motivations cachées derrière cette affaire ? » s’est-il interrogé.



« Je vous ai déjà dit précédemment qu’il est malheureusement préjudiciable d’avoir trop tôt raison dans ce pays. Qu’on nous le dise ou non, quelque chose se dissimule derrière l’action récente du président. Qu’on le veuille ou non, un dialogue est en cours. C’est là la vérité, » a-t-il déclaré, évoquant un dialogue qui, selon lui, pourrait expliquer ces libérations.







Propos relayés par Sud Quotidien du weekend.