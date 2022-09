Liberté provisoire pour Sitor Ndour : Le Procureur oppose son veto

Sitor Ndour, ex DG du Coud et membre de l’Apr va séjourner encore en prison. La requête de mise en liberté provisoire introduite par ses avocats suite à son audition au fond avec le juge d’instruction va être sans effet, et pour cause.



Le procureur s’est opposé à la demande de mise en liberté sollicité par le Pca du SAED, rapporte Les Echos qui donne l’information.



Sitor Ndour est incarcéré provisoire pour les faits de viol et détournement de mineure. Les avocats de Sitor Ndour avaient évoqué la jurisprudence Ousmane Sonko pour faire bénéficier à leur client la liberté provisoire.



Me Ousmane Sèye rappelait dans sa requête, en effet, que le leader de Pastef, accusé des mêmes faits que Sitor Ndour, a été juste inculpé et placé sous contrôle judiciaire.



L’avocat soutenait que Sitor Ndour présenterait toutes les garanties de représentation. Qu’il n’aurait aucun intérêt à s’enfuir parce qu’il est innocent, selon lui, et entend laver son honneur.













