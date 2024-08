Ligue 1 : bien aidé par ses cadres, le PSG s'impose au Havre grâce à une fin de match tonitruante en ouverture du championnat

Le champion de France est de retour aux affaires. En ouverture de la saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a entamé la défense de son titre en dominant Le Havre dans les derniers instatns (4-1), vendredi 16 août. Encore tenu en échec au stade Océane à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le club de la capitale a réussi à se défaire des Normands en marquant à trois reprises grâce à Ousmane Dembélé de la tête (85e), Bradley Barcola d'un tir croisé (87e) et Randal Kolo Muani sur pénalty (90e), tous entrés en jeu.



Pour la première sortie officielle de l'équipe depuis le départ de Kylian Mbappé, les cadres de l'attaque ont rappelé à Luis Enrique qu'eux aussi pouvaient faire le travail. L'entraîneur asturien avait concocté plusieurs surprises en alignant les titis Yoram Zague (18 ans) et Ibrahim Mbaye (plus jeune titulaire de l'histoire du club à 16 ans) sur le flanc gauche. Un manque d'expérience qui s'est fait ressentir par séquences.





Gonçalo Ramos sorti blessé à la cheville



Si les Parisiens pensaient s'être facilité la tâche lorsque Kang-in Lee a ouvert la marque dès la troisième minute de jeu au terme d'un beau mouvement collectif, le rythme mis par les visiteurs est retombé lorsque Gonçalo Ramos est sorti sur blessure. Le Portugais a été touché à la cheville gauche sur un gros tacle d'Etienne Youté Kinkoué, gentiment sanctionné d'un simple avertissement (15e).



Randal Kolo Muani a bien eu l'occasion de se montrer dans la foulée, voyant une tentative de la tête s'écraser sur la barre transversale (24e), pourtant c'est à partir de là que les Normands sont enfin parvenus à menacer la cage parisienne. Après un premier but refusé à Abdoulaye Touré pour une position de hors-jeu d'un coéquipier (28e), Gautier Lloris a égalisé d'une reprise bien sentie sur un coup franc au retour des vestiaires (47e). Le capitaine havrais, Josué Casimir, a même fait passer un frisson en venant tromper Gianluigi Donnarumma à la suite d'une mauvaise appréciation de Yoram Zague dans le rond central, mais la réalisation a finalement été annulée pour un contrôle de la main (53e).



Grâce à ce beau finish, les Rouge et Bleu ont été récompensés de leur domination globale (11 tirs cadrés à deux, 76% de possession de balle), d'autant que le remuant Kang-in Lee a également touché la barre d'Arthur Desmas après des grigris dans la surface (60e). Ils auront l'occasion d'enchaîner lors de la réception de Montpellier vendredi 23 août, quand Didier Digard visera ses trois premiers points sur le banc havrais du côté de Saint-Etienne le lendemain.