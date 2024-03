Litige Foncier à TOUBA / Un petit-fils du 1er Khalife des Mourides opposé à des commerçants... Vers une tension irréversible !

Énorme imbroglio à Darou Khoudoss ! Autant dire qu’on n’est pas très loin de vivre une virulente débandade entre les disciples de Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Fallou Moustapha et un groupe de commerçants qui occupent les lieux depuis plusieurs années. Le temps de voir les bonnes volontés se manifester pour apaiser les ardeurs des uns et des autres, une grosse mobilisation a été organisée ce matin du dimanche à Darou Khoudoss par les disciples du chef religieux. Ce dernier qui a aussi pris part à la manifestation, a clairement déclaré qu’il ne se laissera pas faire et qu’il récupérera, sans broncher, l’intégralité de ses terres. Des terres octroyées à son père depuis le 11 février 1980 par le truchement de Serigne Mbacké Madina. Serigne Moustapha Mbacké assure avoir déjà pris langue avec Serigne Ahmadou Makhtar et Serigne Mountakha. Affaire à suivre…























