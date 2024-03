Litige foncier à Malika: Les populations face aux promoteurs privés

C'est plus de 20 hectares que les populations de Malika, près de la décharge de Mbeubeuss, réclament. Plusieurs autorités et promoteurs privés sont indexés sur l'affaire de bradage de ce littoral, morcelé par une autorité de la localité.

Un litige qui s'intensifie du jour au lendemain et qui risque de plomber l'activité des centaines de maraîchers tout au long de la décharge de Mbeubeuss. Le maire de Malika est cité en premier, par les propriétaires de terrains. Très en colère, ces habitants de Malika interpelle les autorités administratives, pour stopper ce banditisme foncier, qui serait orchestré par l'autorité municipale.































