Locales 2019 : Le mouvement « Domi Grand Yoff sa kanam » investit Nourou Niang

« Nourou Niang est notre candidat pour être le prochain maire de la commune de Grand Yoff », a déclaré Mme Fatima Guèye porte parole du jour du mouvement « Domi Grand Yoff sa kanam ». Elle s’exprimait à l’issue de l’assemblée générale que les membres et sympathisants de la structure ont organisé ce samedi 25 août 2018. Selon elle, M. Niang réunit toutes les qualités pour assurer avec brio ce poste. « Nourou Niang est un homme très social, fils authentique de Grand Yoff. Il passe toutes ses nuits dans la commune contrairement aux autres. Récemment lors de la Tabaski, c’est le seul responsable qu’on a vu aux cotés des populations », précise-t-elle. Mme Guèye et ses camarades ont trouvé « l’homme idéal » qui est capable de redresser la barre après la « gestion médiocre » de l’actuelle équipe municipale et demandent aux autres responsables comme Boubacar Camara de se ranger derrière Nourou niang. Enfin les membres de « Domi Grand Yoff sa kanam » demandent au responsable de se consacrer uniquement à la préparation de ce scrutin et laisser la place à « ces responsables de l’Apr à qui le président a donné des responsabilités de mouiller le maillot ». Pour leur part, ils comptent descendre dans tous les coins et recoins de Grand Yoff pour prêcher « la bonne parole ».