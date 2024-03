Louga: Khalifa Sall lance un appel à la Diaspora

La région de Louga est une zone de départ des migrants. Les Diambour Diambour ont une importante représentation dans la Diaspora. C’est pourquoi, lors de sa visite dans cette localité, Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal et candidat à la présidentielle du 24 mars prochain, a salué le rôle de la Diaspora dans l’économie du Sénégal.





»Diambour est une terre d’émigration. Si vous allez en France, en Italie, en Espagne et dans plusieurs pays étrangers, les Diambour Diambour sont là-bas et gagnent dignement leur vie. Ce que je retiens le plus d’eux, c’est qu’ils veulent transformer leur localité comme une ville européenne en construisant de très belles maisons », remarque Khalifa Sall.

Le leader de Taxawu Sénégal d’ajouter : »la Diaspora est le quatrième instrument pour construire le développement du pays. Il faudra que vous soyez associé, qu’on vous fasse confiance parce que vous avez un savoir faire que vous avez appris à l’étranger et que vous voulez amener ici. »

Selon Khalifa Sall les émigrés participent au développement du pays et que s’il n’y a pas de révolte au Sénégal, c’est grâce à eux.

»Vous faites entrer 1600 milliards par an dans le pays. C’est plus que les partenaires financiers. Nous voulons que la Diaspora soit un instrument d’investissement. Il faut mettre en place un fonds avec ce que vous avez », conseille-t-il.

» Quand je serais président, mes actes ne se limiteront pas seulement à vous aider pour trouver des papiers administratifs, mais à venir investir dans tous les secteurs d’activité pour le développement du pays. Vous avez les capacités et la connaissance », conclut-il.





















































































































































































































































dakarmatin