Lutte contre la Covid-19 : L’Imam Alioune Badara Ndao septique quant à l'issue des rencontres entre les dirigeants de ce monde.

Alioune Badara Ndao, dans son sermon, a déclaré n’avoir pas du tout été convaincu des rencontres par visioconférence entre les dirigeants de ce monde pour décider des mesures à prendre contre le Coronavirus. " Ils se réunissent pour trouver des solutions, mais ils mettent de côté le bon Dieu. Du début à la fin de leurs rencontres, ils ne prononcent même pas le nom du Tout Puissant et pourtant lui seul peut nous débarrasser de cette maladie. C'est pourquoi, nous sommes dubitatifs concernant leurs travaux et leurs promesses de trouver des vaccins contre cette maladie…", a-t-il fait savoir. À noter que les mosquées qui ont prié aujourd'hui à Kaolack sont Ngane extension, Al falah de Dialagne, Usine gaz ( imam Mamoune Dièye) et Darou Khadiss de Ngane Saër...