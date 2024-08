MAC Ziguinchor : René Capain Basséne en grève de la faim

Le journaliste René Capain Basséne condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire dite de la tuerie de Boffa-Bayotte, observe une grève de la faim. Selon des informations reçues de l'Organisation Nationale d'Assistance Juridique et Judiciaire (ONA 2J), René Capin Bassène a décidé de ne pas s’alimenter.



Si l’on se refère à un communiqué parvenu de la cellule de communication de l'organisation dirigée par Amadou Tom Mbodj, le détenu René Capain a entamé sa grève depuis, hier, vendredi.



L'ONA2J précise avoir reçu un appel de René Capain qui a signifé sa diète suite à de sa condamnation à perpétuité, dans l’affaire de la tuerie de Boffa-Bayotte.



Une décision du détenu qui inquiète les responsables de l'ONA2J. Ces derniers demandent à René Capain Basséne de mettre fin à sa diète, afin d'éviter des complications sanitaires. Ils exhortent en outre l'administration pénitentiaire à surveiller attentivement la santé du détenu et à veiller à sa sécurité.



Le journaliste René Capain reste seul détenu désormais reconnu coupable, et dont la peine a été confirmée ce jeudi dernier 29 août par la cour d'appel de Ziguinchor.



?Sa famille a exprimé sa déception et son amertume par rapport à ce verdict. Un des jeunes frères du journaliste à savoir, Nicolas Dilandibithe Bassène, avait même déclaré que cette décision " n’honore pas encore la justice’’.























































seneweb