MAC de Ziguinchor : 118 détenus entament une grève de la fin contre les longues détentions préventives

À la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor, une centaine de détenus ont entamé une grève de la faim, pour fustiger les longues détentions préventives , selon le coordonnateur national du mouvement vision citoyenne.



C'est lors d'un point de presse tenu ce 19 février à la maison de la presse de Ziguinchor que Madia Diop Sané et ses camarades ont dévoilé le plan d'action de ces détenus grévistes.



" Nous tenons ce point de presse pour alerter l'opinion nationale et internationale. Ils sont au total 118 détenus qui ont entamé la grève depuis ce matin. La raison, est de dénoncer les longues détentions préventives dont la plupart des détenus sont concernés ''



Dans son rôle d'alerte, ce mouvement de la société civile de révéler que ''depuis Mai 2023 il n'y a pas eu de chambre correctionnelle à Ziguinchor, une situation qui favorise les longues détentions préventives ''.



Dans ce contexte de décrispation marqué par la libération des détenus dits politiques. Le mouvement vision citoyenne plaide pour la libération des détenus arrêtés dans les mêmes circonstances et qui croupissent à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor.





























dakaractu